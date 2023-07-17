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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманну настолько понравились новые футболки «Реал Сосьедад», что клуб подарил ему две штуки

17 Июля 2023 • 02:29 Комментировать

Испанский «Реал Сосьедад» представил футболки на сезон 2023/2024, и они настолько понравились французскому нападающему Антуану Гризманну, что он попросил одну футболку для своего сына Амаро.

А получил две - руководство клуба, в котором Гризманн когда-то весьма успешно выступал, выслало в подарок футболку не только его сыну, но и ему самому. Ну а Антуан, в свою очередь, сделал хорошую рекламу клубу, сфотографировавшись в новых футболках вместе с сыном.

Интересно, что подумали в этот момент в руководстве мадридского «Атлетико», цвета которого Антуан защищает в настоящий момент?

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Антуан Гризманн
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