Гюндоган готов стать наставником молодёжи в «Барселоне»

Перешедший в «Барселону» немецкий футболист Илкай Гюндоган в качестве своей мотивации назвал не только детскую любовь к легендарному суперклубу, но и желание поделиться своим опытом с перспективной молодежью «Барсы».

- У нашей команды большой потенциал. Мой опыт должен помочь молодым игрокам выйти на новый уровень. Именно потому я тут. И я буду работать над этим ежедневно, - заверил Гюндоган, слова которого цитирует итальянское новостное агентство ITASportPress.

Ранее немецкий полузащитник выступал в «Манчестер Сити» как раз под началом бывшего наставника «Барселоны» - Хосепа Гвардиолы.