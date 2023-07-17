Гюндоган: «Я с детства болел за «Барселону», со времён Райкарда и Гвардиолы»

Немецкий футболист Илкай Гюндоган присоединился к «Барселоне», уже сегодня пройдет его презентация на «Камп Ноу», а накануне Илкай, как водится, начал рассказывать о том, как он всегда любил «Барселону» и мечтал перейти туда, что, в общем-то, говорят все, кто приходит в этот клуб.

- Стать игроком «Барселоны» - это исполнение мечты. Я с детства болел за этот клуб, со времен Райкарда и Гвардиолы. Я - поклонник «Барселоны» и всегда следил за ней и ее результатами. Горжусь, что стал игроком этого клуба, - цитирует слова Илкая Гюндогана итальянское новостное агентство ITASportPress.