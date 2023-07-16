Беллингем рассказал, как проходит его адаптация в «Реале»

Полузащитник Джуд Беллингем поделился впечатлениями от первых недель в качестве игрока мадридского «Реала».

20-летний футболист официально пополнил ряды «сливочных» в начале июля, перебравшись из дортмундской «Боруссии».

«Моя адаптация к новому окружению? Всё проходит отлично. В «Реале» собраны приятные люди, мне нравится проводить время в их компании. Все очень скромны и приветливы, несмотря на огромное множество достижений в футболе», – приводит Madrid Zone слова Беллингема.

Напомним, что английский хавбек обошёлся мадридскому «Реалу» в 103 млн евро без учёта бонусных надбавок.