Беллингем: «Кроос – мастер, он всегда направляет мяч в нужную точку»

Новичок мадридского «Реала» Джуд Беллингем оценил способности товарища по команде Тони Крооса.

20-летний англичанин был приобретён у дортмундской «Боруссии» в текущее межсезонье более чем за 100 млн евро.

«Кроос – мастер. Наблюдая за ним, замечаешь мельчайшие детали, которые удаются ему безупречно. Он всегда направляет мяч туда, куда нужно.

Очень приятно играть вместе с таким игроком и принимать его передачи. Здорово и то, что я могу показать ему, на что способен, и сравнить его умения со своими», – передаёт Madrid Zone слова Беллингема, подписавшего с «Реалом» шестилетний трудовой договор.