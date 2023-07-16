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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри накачал семь килограммов мускулатуры

16 Июля 2023 • 21:29 Комментировать

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри вступает в новый сезон значительно окрепшим - как утенок превращается в красивого лебедя. Педри, которого многие считают самым полезным и творческим игроком в нынешней «Барселоне», набрал семь килограммов - но не жира, а чистой мускулатуры.

Теперь он весит 67 килограммов и значительно лучше держится на ногах, что важно, когда защитники соперников стремятся задавить, что называется, массой. Как уточняет испанское издание Sport.es, целью игрока и его физиотерапевта является вес в семьдесят килограммов, при его росте в 174 сантиметра.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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