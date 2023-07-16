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Источник: Сын Зидана продлил контракт с «Реалом»

16 Июля 2023 • 18:31 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Тео Зидан подписал новый трудовой договор с клубом. Об этом стало известно интернет-изданию The Athletic. Контракт 21-летнего хавбека с командой был продлен на один сезон, до середины следующего года.  

Прошлый сезон Зидан провел в составе второй команды «Реала». В 31 матче во всех турнирах футболист отметился одним забитым мячом. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость полузащитника составляет 250 тысяч евро.

Стоит отметить, что Тео Зидан считается самым талантливым из всех четырех сыновей бывшего главного тренера «Реала» Зинедина Зидана.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Кастилья Тео Зидан
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