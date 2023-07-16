Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас может перебраться в саудовский «Аль-Хиляль».

Как стало известно Mundo Deportivo, и «Барселона», и сам бразилец заинтересованы в данном трансфере. Но, по данным источника, каталонский клуб пока не получил официального предложения от «Аль-Хиляля».

Сообщается, что в контракте Рафиньи с «Барселоной» прописана сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.

В прошлом сезоне 26-летний вингер сыграл в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и стал автором 12 результативных передач. Действующее соглашение Рафиньи с клубом рассчитано до 2027 года.