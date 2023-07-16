Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Аль-Хиляль» хочет купить Рафинью — «Барселона» не против слухи

16 Июля 2023 • 17:14 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас может перебраться в саудовский «Аль-Хиляль».

Как стало известно Mundo Deportivo, и «Барселона», и сам бразилец заинтересованы в данном трансфере. Но, по данным источника, каталонский клуб пока не получил официального предложения от «Аль-Хиляля».

Сообщается, что в контракте Рафиньи с «Барселоной» прописана сумма отступных, которая составляет 1 миллиард евро.

В прошлом сезоне 26-летний вингер сыграл в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и стал автором 12 результативных передач. Действующее соглашение Рафиньи с клубом рассчитано до 2027 года.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аль-Хиляль Рафинья Диас трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
pol-black
16 Июля 2023 в 18:05
один из немногих, кто активно себя проявлял на поле. жаль, если уйдёт.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Июля
18:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» может в третий раз подписать Морату
18:31 · Испания. Ла Лига
Источник: Сын Зидана продлил контракт с «Реалом»
18:24 · Италия. Серия А
​«Ювентус» запланировал новый раунд переговоров по игроку «Барселоны»
17:14 · Испания. Ла Лига
«Аль-Хиляль» хочет купить Рафинью — «Барселона» не против 1 слухи
14:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» не сможет арендовать Бернарду Силву у «Манчестер Сити»
13:34 · Испания. Ла Лига
​«Ещё одна жертва»: Винисиус поддержал Бенжамена Менди
12:24 · Испания. Ла Лига
«ПСЖ» принял решение по трансферу Фелиша
12:09 · Англия. Премьер-лига
«Барселоне» необходимо заработать 150 миллионов евро, чтобы подписать Бернарду Силву
10:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» заплатит за Ромеу 4,5 миллиона евро
15 Июля
17:15 · Италия. Серия А
Мората согласился на снижение зарплаты ради перехода в «Рому» 2 слухи
17:06 · Испания. Ла Лига
Фелиш хочет играть в «Барселоне» 2 слухи
14:54 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес понимает, что «Барселона» хочет от него избавиться, но берёт пример с де Йонга 1
14:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» в ближайшие дни ускорит переговоры по трансферу Кесси
13:43 · Испания. Ла Лига
​«Гранада» арендовала защитника «Реала» официально
13:10 · Англия. Премьер-лига
Канселу и Бернарду Силва – две главные цели «Барселоны» в это трансферное окно
Все новости
Рекомендуем