​«Ещё одна жертва»: Винисиус поддержал Бенжамена Менди

Бывший игрок «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, которого обвиняли в ряде сексуальных преступлений, был признан невиновным по всем эпизодам. Комментарий на этот счёт дал форвард «Реала» Винисиус Жуниор.

«Мне жаль, что ты через всё это прошёл», - написал Винисиус в социальных сетях, обращаясь к Менди. «Ты потерял два года карьеры, но это самое малое. А как насчёт психологической травмы? Наверняка твоя жизнь уже не будет прежней. Культура разрушения репутации принесла ещё одну жертву».

Винисиус посетовал на создание фейковых новостей без проверки каких-либо фактов, а также задался вопросом, что будет сделано для возмещения ущерба Менди.