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«ПСЖ» принял решение по трансферу Фелиша

16 Июля 2023 • 12:24 Комментировать

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш не перейдет в «ПСЖ». Как стало известно, журналистам Football Espana, руководство французского гранда отказалось от идеи подписания португальца.

Источник отмечает, что Фелиш вряд ли останется в стане «матрасников» и с большой долей вероятности покинет мадридский клуб этим летом.

Во второй половине минувшего сезона Жоау выступал на правах аренды за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» Фелиш провел 20 поединков во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами. Трудовое соглашение нападающего с «Атлетико» рассчитано до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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