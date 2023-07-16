«ПСЖ» принял решение по трансферу Фелиша

Форвард мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш не перейдет в «ПСЖ». Как стало известно, журналистам Football Espana, руководство французского гранда отказалось от идеи подписания португальца.

Источник отмечает, что Фелиш вряд ли останется в стане «матрасников» и с большой долей вероятности покинет мадридский клуб этим летом.

Во второй половине минувшего сезона Жоау выступал на правах аренды за лондонский «Челси». В составе «пенсионеров» Фелиш провел 20 поединков во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами. Трудовое соглашение нападающего с «Атлетико» рассчитано до лета 2027 года.