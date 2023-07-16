«Барселона» заплатит за Ромеу 4,5 миллиона евро

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб согласовал переход 31-летнего испанца и готов заплатить за него 4,5 миллиона евро, которые прописаны в контракте Ромеу с «Жироной» в качестве отступных.

Отметим, что Ромеу является воспитанником «Барселоны», которую он покинул в 2011 году. После «сине-гранатовых» в карьере полузащитника были «Челси», «Валенсия», «Штутгарт», «Саутгемптон» и «Жирона».

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Ромеу провёл 33 матча и забил два гола. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.