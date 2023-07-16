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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» заплатит за Ромеу 4,5 миллиона евро

16 Июля 2023 • 10:02 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Полузащитник «Жироны» Ориоль Ромеу продолжит карьеру в «Барселоне». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб согласовал переход 31-летнего испанца и готов заплатить за него 4,5 миллиона евро, которые прописаны в контракте Ромеу с «Жироной» в качестве отступных.

Отметим, что Ромеу является воспитанником «Барселоны», которую он покинул в 2011 году. После «сине-гранатовых» в карьере полузащитника были «Челси», «Валенсия», «Штутгарт», «Саутгемптон» и «Жирона».

В минувшем розыгрыше чемпионата Испании Ромеу провёл 33 матча и забил два гола. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.  

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Барселона Жирона Ориоль Ромеу трансферы футбола - лето 2023
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