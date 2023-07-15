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Фелиш хочет играть в «Барселоне» слухи

15 Июля 2023 • 17:06 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш хочет продолжить свою карьеру в «Барселоне».

Как стало известно Diario AS, 23-летний португалец мечтает попасть в состав каталонского клуба. Однако на сегодняшний день трансфер вряд ли может состояться. Причиной этому являются финансовые трудности «Барселоны», которые пока никуда не делись.

Ранее сообщалось, что Фелиш покинет «Атлетико» в летнее трансферное окно, но сам футболист пока не определился с будущим клубом. Накануне появилась информация о том, что португалец отказался от перехода в «Астон Виллу».

Контракт Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость игрока составляет 50 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
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