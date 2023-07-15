Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш хочет продолжить свою карьеру в «Барселоне».

Как стало известно Diario AS, 23-летний португалец мечтает попасть в состав каталонского клуба. Однако на сегодняшний день трансфер вряд ли может состояться. Причиной этому являются финансовые трудности «Барселоны», которые пока никуда не делись.

Ранее сообщалось, что Фелиш покинет «Атлетико» в летнее трансферное окно, но сам футболист пока не определился с будущим клубом. Накануне появилась информация о том, что португалец отказался от перехода в «Астон Виллу».

Контракт Фелиша с «Атлетико» рассчитан до 2027 года. Трансферная стоимость игрока составляет 50 млн евро.