Ферран Торрес понимает, что «Барселона» хочет от него избавиться, но берёт пример с де Йонга

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес понимает, что руководство хочет его продать в это трансферное окно. Тем не менее, футболист берёт пример с полузащитника Френки де Йонга, которого каталонский клуб хотел продать год назад. Напомним, нидерландец в итоге остался, а теперь руководство считает его неприкасаемым.

Ферран намерен остаться в «Барселоне» и доказать тренерскому штабу, что заслуживает места в стартовом составе. Напомним, испанец перебрался в команду Хави Эрнандеса в январе 2022 года из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне Торрес отметился 4 голами и 2 ассистами в чемпионате Испании.