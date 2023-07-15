Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ферран Торрес понимает, что «Барселона» хочет от него избавиться, но берёт пример с де Йонга

15 Июля 2023 • 14:54 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Ферран Торрес понимает, что руководство хочет его продать в это трансферное окно. Тем не менее, футболист берёт пример с полузащитника Френки де Йонга, которого каталонский клуб хотел продать год назад. Напомним, нидерландец в итоге остался, а теперь руководство считает его неприкасаемым.

Ферран намерен остаться в «Барселоне» и доказать тренерскому штабу, что заслуживает места в стартовом составе. Напомним, испанец перебрался в команду Хави Эрнандеса в январе 2022 года из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.

В прошлом сезоне Торрес отметился 4 голами и 2 ассистами в чемпионате Испании.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ферран Торрес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ivan_petrenko95
15 Июля 2023 в 15:27
глупое сравнение, Де Йонг важный игрок для центра поля и команды в целом, без него останутся в центре поля два совсем молодых парня, это огромный риск, а Торрес игрок ротации, сильно сдавший за последние пару лет, вспомните какие моменты он не реализовывал, просто детсад. поэтому если он хочет играть в футбол, лучше было бы уйти, чем сидеть на лавке.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Июля
14:54 · Испания. Ла Лига
Ферран Торрес понимает, что «Барселона» хочет от него избавиться, но берёт пример с де Йонга 1
14:39 · Италия. Серия А
«Ювентус» в ближайшие дни ускорит переговоры по трансферу Кесси
13:43 · Испания. Ла Лига
​«Гранада» арендовала защитника «Реала» официально
13:10 · Англия. Премьер-лига
Канселу и Бернарду Силва – две главные цели «Барселоны» в это трансферное окно
12:24 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» хочет заменить Пау Торреса молодым защитником «Реала»
12:01 · Испания. Ла Лига
Фати прервал отпуск и пораньше вернулся в расположение «Барселоны» 1
11:58 · Италия. Серия А
Два европейских клуба интересуются Шомуродовым
11:09 · Испания. Ла Лига
Гюндоган в понедельник будет представлен болельщикам в качестве новичка «Барселоны» 1
11:02 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес продолжает тренироваться индивидуально
10:20 · Испания. Ла Лига
Анчелотти поделился мнением о трансфере Месси 1
09:51 · Испания. Ла Лига
«Севилья» хочет перехватить игрока у «Барселоны»
09:51 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва отказал ПСЖ и клубам из Саудовской Аравии ради «Барселоны»
09:40 · Италия. Серия А
«Ювентус» сперва хочет избавиться от трёх полузащитников, прежде чем попытаться купить Кесси
08:22 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Между «Реалом» и «Барселоной» никогда не будет товарищеских игр» 4
02:10 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва ждёт предложения от «Барселоны» слухи
Все новости
Рекомендуем