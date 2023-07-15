Защитник Хесус Вальехо перебрался в «Гранаду». Клуб объявил об аренде 26-летнего футболиста у «Реала» на сезон 2023/2024.

В своё время Вальехо уже выступал за «Гранаду» на временной основе. Всего за эту команду защитник провёл 51 официальный матч. В них Хесус не отмечался результативными действиями.

В прошлом сезоне «Гранада» заняла первое место в Сегунде и повысилась в классе до топ-дивизиона Испании. В наступающем сезоне команда постарается не ударить в грязь лицом в элите.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Хесуса Вальехо в 2 миллиона евро.