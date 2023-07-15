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«Вильярреал» хочет заменить Пау Торреса молодым защитником «Реала»

15 Июля 2023 • 12:24 Комментировать

«Вильярреал» определился с центральным защитником, которым попробует заменить ушедшего в «Астон Виллу» Пау Торреса. По информации от Marca, команда Кике Сетьена хочет заполучить Рафу Марина из мадридского «Реала».

21-летний центральный защитник этим летом с большой долей вероятности покинет «королевский клуб» на постоянной основе, но при это «Реал» хочет включить в сделку по продаже право первоочередного выкупа. Ранее сообщалось, что в гонке за Марином лидирует «Бетис», но сага ещё далека от завершения. «Вильярреал» всё равно сохраняет шансы в борьбе за Рафу.

Напомним, за продажу Пау Торреса в «Астон Виллу» «Вильярреал» выручил 33 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вильярреал Астон Вилла Пау Торрес Рафа Марин трансферы футбола - лето 2023
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