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Фати прервал отпуск и пораньше вернулся в расположение «Барселоны»

15 Июля 2023 • 12:01 Комментировать (1)

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прервал свой отпуск ради того, чтобы пораньше начать предсезонную подготовку. По информации от официального сайта каталонского клуба, испанец вернулся в расположение команды раньше и начал работу в тренажёрном зале.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела продать Фати в это трансферное окно, но футболист наотрез отказался уходить. Ансу в грядущем сезоне хочет доказать руководству, что они ошибались на его счёт.

Напомним, Фати имел варианты с продолжением карьеры в Английской премьер-лиге, но всё равно отказался и решил продолжать выступать за «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
15 Июля 2023 в 12:14
ну и правильно, что за отпуски вообще такие у игроков которые пол сезона вообще не играли? пусть пашет пока молодой.
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