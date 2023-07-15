Фати прервал отпуск и пораньше вернулся в расположение «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Ансу Фати прервал свой отпуск ради того, чтобы пораньше начать предсезонную подготовку. По информации от официального сайта каталонского клуба, испанец вернулся в расположение команды раньше и начал работу в тренажёрном зале.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела продать Фати в это трансферное окно, но футболист наотрез отказался уходить. Ансу в грядущем сезоне хочет доказать руководству, что они ошибались на его счёт.

Напомним, Фати имел варианты с продолжением карьеры в Английской премьер-лиге, но всё равно отказался и решил продолжать выступать за «Барселону».