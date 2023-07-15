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Гюндоган в понедельник будет представлен болельщикам в качестве новичка «Барселоны»

15 Июля 2023 • 11:09 Комментировать (1)

Новичок каталонской «Барселоны» Илкай Гюндоган уже сегодня должен завершить свой отпуск и прибыть в тренировочный лагерь команды. Об этом сообщает издание Sport.

По сведениям источника, руководство каталонской команды уже запланировало презентацию футболиста на понедельник. При этом Гюндоган ещё пару недель назад официально стал игроком «Барселоны», но его презентация отложилась из-за отпуска.

Гюндоган достался «Барселоне» совершенно бесплатно. Футболист мог продлить контракт с «Манчестер Сити», но в итоге решил принять предложение «Барселоны». В составе «горожан» немецкий полузащитник выиграл все возможные трофеи.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Илкай Гюндоган
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Комментарии (1)
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Leonardis
15 Июля 2023 в 11:23
решил отдохнуть...
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