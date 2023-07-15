Иньиго Мартинес продолжает тренироваться индивидуально

Новичок каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес в данный момент тренируется индивидуально, так как медицинский штаб не хочет рисковать его здоровьем. Напомним, футболист перебрался в команду Хави Эрнандеса с травмой, которую получил ещё в «Атлетик» Бильбао.

По информации от журналиста Хорди Хиля, тренерский штаб «Барселоны» не спешит с тем, чтобы дать Мартинесу возможность заниматься с командой. Сообщается, что Иньиго вряд ли получит игровые минуты на предсезонном турне в США, но при этом футболист полетит с командой. чтобы возобновить коллективные тренировки.

Напомним, Мартинес достался «Барселоне» этим летом совершенно бесплатно.