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Иньиго Мартинес продолжает тренироваться индивидуально

15 Июля 2023 • 11:02 Комментировать

Новичок каталонской «Барселоны» Иньиго Мартинес в данный момент тренируется индивидуально, так как медицинский штаб не хочет рисковать его здоровьем. Напомним, футболист перебрался в команду Хави Эрнандеса с травмой, которую получил ещё в «Атлетик» Бильбао.

По информации от журналиста Хорди Хиля, тренерский штаб «Барселоны» не спешит с тем, чтобы дать Мартинесу возможность заниматься с командой. Сообщается, что Иньиго вряд ли получит игровые минуты на предсезонном турне в США, но при этом футболист полетит с командой. чтобы возобновить коллективные тренировки.

Напомним, Мартинес достался «Барселоне» этим летом совершенно бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньиго Мартинес
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