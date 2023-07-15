Анчелотти поделился мнением о трансфере Месси

Итальянский специалист Карло Анчелотти, работающий на посту главного тренера мадридского «Реала», высказался относительно трансфера аргентинца Лионеля Месси в «Интер Майами».

«Футбол в США конкурирует со многими видами спорта. Переход Месси поможет увеличить аудиторию. На американских стадионах будет потрясающая атмосфера», - передает слова Анчелотти ESPN.

Напомним, что Лионель перебрался в «Интер Майами» из «ПСЖ» на правах свободного агента. В ближайшее время клуб из Флориды проведет презентацию звездного новичка. Срок трудового договора между сторонами будет рассчитан на два года.