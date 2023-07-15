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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Севилья» хочет перехватить игрока у «Барселоны»

15 Июля 2023 • 09:51 Комментировать

26-летний защитник «Мальорки» Пабло Маффео, правами на которого владеет «Мальорка», может перебраться в более статусный испанский клуб. Об этом рапортуют журналисты TV3.

Как стало известно источнику, в подписании игрока заинтересована «Севилья». Ранее также сообщалось об интересе к футболисту со стороны каталонской «Барселоны».

В прошлом сезоне Пабло сыграл 35 поединков в чемпионате Испании. На счету защитника два забитых мяча и три результативные передачи. Контракт Маффео с «Мальоркой» рассчитан до середины 2026 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в восемь миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Барселона Севилья Пабло Маффео трансферы футбола - лето 2023
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