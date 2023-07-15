Анчелотти: «Между «Реалом» и «Барселоной» никогда не будет товарищеских игр»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно предстоящего поединка против каталонской «Барселоны» в рамках американского турне.

«Без разницы, где будет проходить данная встреча. Матчи между «Реалом» и «Барселоной» никогда не бывают товарищескими. Это будет особенный поединок. Между этими соперниками не будет товарищеских игр никогда», - передает слова итальянского специалиста ESPN.

Поединок «Реала» против «Барселоны» состоится в Арлингтоне 29 июля.

Напомним, что в минувшем сезоне каталонский клуб стал чемпионом Испании, а мадридский коллектив завоевал серебряные медали.