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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Между «Реалом» и «Барселоной» никогда не будет товарищеских игр»

15 Июля 2023 • 08:22 Комментировать (1)

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно предстоящего поединка против каталонской «Барселоны» в рамках американского турне.

«Без разницы, где будет проходить данная встреча. Матчи между «Реалом» и «Барселоной» никогда не бывают товарищескими. Это будет особенный поединок. Между этими соперниками не будет товарищеских игр никогда», - передает слова итальянского специалиста ESPN.

Поединок «Реала» против «Барселоны» состоится в Арлингтоне 29 июля.

Напомним, что в минувшем сезоне каталонский клуб стал чемпионом Испании, а мадридский коллектив завоевал серебряные медали.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Карло Анчелотти
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Комментарии (1)
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Alex1972
15 Июля 2023 в 08:26
Да... Так же как и между Бразилией и Аргентиной..
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