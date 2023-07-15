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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кавани не может согласовать условия расторжения контракта с «Валенсией»

15 Июля 2023 • 02:01 Комментировать
Севилья
...
Валенсия
11.08 22:30

«Валенсия» ведёт переговоры с Эдинсоном Кавани о досрочном прекращении сотрудничества.

36-летний нападающий не вписывается в планы рулевого «летучих мышей» Рубена Барахи, поэтому клуб готов расстаться с уругвайцем за год до истечения его контракта. По сообщениям Marca, обе стороны заинтересованы в расторжении договора, но пока не могут согласовать условия расставания. Кавани недоволен отношением к себе со стороны «Валенсии» – игрок хотел бы получить всю полагающуюся ему зарплату.

Как известно, Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс», однако аргентинский клуб готов пригласить ветерана только в качестве свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Бока Хуниорс Эдинсон Кавани трансферы футбола - лето 2023
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