Кавани не может согласовать условия расторжения контракта с «Валенсией»

«Валенсия» ведёт переговоры с Эдинсоном Кавани о досрочном прекращении сотрудничества.

36-летний нападающий не вписывается в планы рулевого «летучих мышей» Рубена Барахи, поэтому клуб готов расстаться с уругвайцем за год до истечения его контракта. По сообщениям Marca, обе стороны заинтересованы в расторжении договора, но пока не могут согласовать условия расставания. Кавани недоволен отношением к себе со стороны «Валенсии» – игрок хотел бы получить всю полагающуюся ему зарплату.

Как известно, Эдинсон Кавани может продолжить карьеру в «Бока Хуниорс», однако аргентинский клуб готов пригласить ветерана только в качестве свободного агента.