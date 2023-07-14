Дест: «Хави сказал, что сейчас для меня всё начинается с нуля»

Правый защитник «Барселоны» Серджино Дест попробует впечатлить тренера после неудачной аренды в «Милане».

22-летний футболист так и не заиграл в Италии, крайне редко появляясь на поле в прошедшей кампании, однако рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес предоставит американцу шанс проявить себя в межсезонье.

«Хави сказал, что сейчас для меня всё начинается с нуля. Я понимаю, что мне необходимо показать свои качества. От меня зависит, останусь ли я в «Барселоне». Я полностью сосредоточен на работе, мне бы хотелось продолжить выступления здесь и провести отличный сезон с «Барсой», – приводит Mundo Deportivo слова Деста.