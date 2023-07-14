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​Депай – о Менди: «Кто понесёт ответственность за ущерб, который ему нанесли?»

14 Июля 2023 • 23:19 Комментировать (1)

Защитник Бенжамен Менди не играл в футбол с августа 2021 года. Футболиста обвиняли в сексуальных преступлениях, но теперь он был признан невиновным по всем эпизодам. Комментарий по поводу ситуации дал футболист «Атлетико» Мемфис Депай.

«Кто будет нести ответственность за ущерб, нанесённый его имени? Как ему теперь вернуть карьеру? Многолетние вложения, чтобы стать профессиональным футболистом… И что теперь?!» - вопрошает Депай в социальных сетях.

Депай отметил, что он не видел в Менди злого человека во время общения. Нидерландец поднял вопрос о том, что за спортсменов в трудную минуту некому заступиться.

В настоящий момент Бенжамен Менди не имеет клуба. 

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Мемфис Депай Бенжамен Менди
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Комментарии (1)
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ivan_petrenko95
14 Июля 2023 в 23:57
хватит ныть, у него и так достаточно денег до конца жизни себе и детям. а сейчас если в европе репутация и пострадала, в саудовскую аравию он спокойно съездит на пару лет и заработает еще и внукам и правнукам на жизнь.
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