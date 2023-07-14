​Депай – о Менди: «Кто понесёт ответственность за ущерб, который ему нанесли?»

Защитник Бенжамен Менди не играл в футбол с августа 2021 года. Футболиста обвиняли в сексуальных преступлениях, но теперь он был признан невиновным по всем эпизодам. Комментарий по поводу ситуации дал футболист «Атлетико» Мемфис Депай.

«Кто будет нести ответственность за ущерб, нанесённый его имени? Как ему теперь вернуть карьеру? Многолетние вложения, чтобы стать профессиональным футболистом… И что теперь?!» - вопрошает Депай в социальных сетях.

Депай отметил, что он не видел в Менди злого человека во время общения. Нидерландец поднял вопрос о том, что за спортсменов в трудную минуту некому заступиться.

В настоящий момент Бенжамен Менди не имеет клуба.