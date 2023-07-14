Романо: «Реал» не продаст Тчуамени»

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Тчуамени не будет продан этим летом.

Интерес к 23-летнему игроку проявляли представители Английской премьер-лиги, также сообщалось о заинтересованности со стороны «Баварии». Согласно заявлениям инсайдера Фабрицио Романо, «Реал» точно не продаст француза в обозримом будущем. Карло Анчелотти считает его важной частью команды, и мнение тренера полностью разделяет руководство клуба.

Орельен Тчуамени перешёл в «Реал» прошлым летом из «Монако». Трансфер обошёлся мадридцам в 80 млн евро. Контракт хавбека сборной Франции рассчитан до июня 2028 года.