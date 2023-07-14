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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» попросил журналистов не спрашивать Анчелотти о сборной Бразилии

14 Июля 2023 • 22:58 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

В мадридском «Реале» избегают темы назначения Карло Анчелотти на пост рулевого сборной Бразилии.

Итальянский наставник уже договорился с Федерацией футбола Бразилии о сотрудничестве, которое начнётся летом следующего года. В предстоящей кампании специалист продолжит работу в «Реале». По данным The Athletic, незадолго до сегодняшней пресс-конференции Анчелотти представители мадридского клуба попросили журналистов не задавать тренеру вопросов о его назначении в сборную Бразилии. Также был наложен запрет и на тему вероятных трансферных приобретений «Реала» в текущее окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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