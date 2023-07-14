«Реал» попросил журналистов не спрашивать Анчелотти о сборной Бразилии

В мадридском «Реале» избегают темы назначения Карло Анчелотти на пост рулевого сборной Бразилии.

Итальянский наставник уже договорился с Федерацией футбола Бразилии о сотрудничестве, которое начнётся летом следующего года. В предстоящей кампании специалист продолжит работу в «Реале». По данным The Athletic, незадолго до сегодняшней пресс-конференции Анчелотти представители мадридского клуба попросили журналистов не задавать тренеру вопросов о его назначении в сборную Бразилии. Также был наложен запрет и на тему вероятных трансферных приобретений «Реала» в текущее окно.