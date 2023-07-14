Фланговый защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди официально стал игроком «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба «матрасников», официальные аккаунты французского клуба в соцсетях пока молчат.

Ранее сообщалось, что «Марсель» заплатит «Атлетико» за футболиста 13 млн евро. Такую же сумму сделки даёт авторитетный портал Transfermarkt. Детали контракта 25-летнего бразильца с новым клубом не разглашаются.

Напомним, что в минувшем сезоне Лоди не был в составе «Атлетико» - он провёл его в одном из аутсайдеров АПЛ – клубе «Ноттингем Форест».