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Лоди официально стал игроком «Марселя» официально

14 Июля 2023 • 22:19 Комментировать

Фланговый защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди официально стал игроком «Марселя». Об этом сообщает пресс-служба «матрасников», официальные аккаунты французского клуба в соцсетях пока молчат.

Ранее сообщалось, что «Марсель» заплатит «Атлетико» за футболиста 13 млн евро. Такую же сумму сделки даёт авторитетный портал Transfermarkt. Детали контракта 25-летнего бразильца с новым клубом не разглашаются.

Напомним, что в минувшем сезоне Лоди не был в составе «Атлетико» - он провёл его в одном из аутсайдеров АПЛ – клубе «Ноттингем Форест».

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марсель Ренан Лоди трансферы футбола - лето 2023 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2023
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