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Анчелотти: «Камавинга не будет играть слева в защите»

14 Июля 2023 • 21:50 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти не планирует задействовать Эдуардо Камавинга на непрофильной позиции.

В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник часто выходил слева в обороне, что, как признавался Анчелотти, не слишком устраивало самого француза.

«Наша идея заключается в том, чтобы отныне Камавинга играл на позиции центрального или опорного полузащитника. Он не будет наигрываться на левом фланге защиты», – цитирует Madrid Zone итальянского наставника.

В минувшей кампании Эдуардо Камавинга принял участие в 59 поединках «Реала» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Эдуардо Камавинга
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