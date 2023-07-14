Анчелотти: «Камавинга не будет играть слева в защите»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти не планирует задействовать Эдуардо Камавинга на непрофильной позиции.

В прошедшем сезоне 20-летний полузащитник часто выходил слева в обороне, что, как признавался Анчелотти, не слишком устраивало самого француза.

«Наша идея заключается в том, чтобы отныне Камавинга играл на позиции центрального или опорного полузащитника. Он не будет наигрываться на левом фланге защиты», – цитирует Madrid Zone итальянского наставника.

В минувшей кампании Эдуардо Камавинга принял участие в 59 поединках «Реала» во всех турнирах, отметившись двумя результативными передачами.