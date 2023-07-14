Анчелотти изменит игровую систему в следующем сезоне

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объявил о возможных изменениях в игровой системе на предстоящий сезон.

На своей первой пресс-конференции перед предсезонной подготовкой Карло Анчелотти намекнул на возможное изменение игровой системы команды. Анчелотти подчеркнул необходимость поиска нового стиля игры, особенно во время предсезонного тура, который является важной частью подготовки к сезону.

Итальянский тренер подчеркнул важность адаптации и эволюции тактики команды, чтобы обеспечить постоянный прогресс и успех. Анчелотти не раскрыл конкретные детали новой системы.