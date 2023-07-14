«Молодой Месси» – в «Барселоне» впечатлены игрой 16-летнего вундеркинда на тренировках

Вингер Ламин Ямал произвёл впечатление на игроков первой команды «Барселоны».

16-летний футболист, занимающийся с основным составом «сине-гранатовых» в период предсезонной подготовки, напомнил некоторым ветеранам команды молодого Лионеля Месси. Как передаёт Relevo, выступление Ямала называли «безумным», поскольку «его не могли остановить игроки, которые старше вдвое». В клубе, впрочем, стараются уберечь восходящую звезду от лишних комплиментов, чтобы тот не чувствовал повышенного давления.

Ламин Ямал дебютировал за команду Хави Эрнандеса в прошедшем розыгрыше Ла Лиги в 15-летнем возрасте, выйдя на замену в поединке с «Бетисом» (4:0).