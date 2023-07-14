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«Молодой Месси» – в «Барселоне» впечатлены игрой 16-летнего вундеркинда на тренировках

14 Июля 2023 • 21:32 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

Вингер Ламин Ямал произвёл впечатление на игроков первой команды «Барселоны».

16-летний футболист, занимающийся с основным составом «сине-гранатовых» в период предсезонной подготовки, напомнил некоторым ветеранам команды молодого Лионеля Месси. Как передаёт Relevo, выступление Ямала называли «безумным», поскольку «его не могли остановить игроки, которые старше вдвое». В клубе, впрочем, стараются уберечь восходящую звезду от лишних комплиментов, чтобы тот не чувствовал повышенного давления.

Ламин Ямал дебютировал за команду Хави Эрнандеса в прошедшем розыгрыше Ла Лиги в 15-летнем возрасте, выйдя на замену в поединке с «Бетисом» (4:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Ламин Ямал
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ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
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