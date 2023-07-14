Анчелотти высказался о состоянии Беллингема

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о текущей форме Джуда Беллингема.

Английский полузащитник испытывал проблемы с коленом, но уже залечил свою травму, что подтвердил итальянский специалист: «Джуд очень усердно тренируется. У него были проблемы с коленом, но я знаю, что сейчас с ним всё в порядке. Он примет участие в предстоящих предсезонных матчах», – приводит Madrid Xtra слова Анчелотти.

Джуд Беллингем официально стал игроком «Реала» нынешним летом, перебравшись из дортмундской «Боруссии» за 103 млн евро без учёта бонусов. Контракт 20-летнего англичанина с мадридским грандом рассчитан до 2029 года.