«Барселона» может включить одного из своих игроков в сделку по Ромеу

«Барселона» намерена в ближайшее время завершить подписание полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу.

Как уже сообщалось, 31-летний футболист близок к возвращению в «Барселону», в которой играл на старте карьеры. По информации Cat Radio, несмотря на многочисленные слухи о почти свершившемся трансфере, первые серьёзные переговоры между клубами состоялись только в пятницу. Ожидается, что «сине-гранатовые» заплатят за Ромеу порядка 6 млн евро, также в сделку могут быть включены различные бонусы. Кроме того, «Жирона», вероятно, получит Нико Гонсалеса или Пабло Торре – речь идёт об аренде.