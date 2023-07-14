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«Барселона» может включить одного из своих игроков в сделку по Ромеу

14 Июля 2023 • 20:50 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Жирона
13.08 18:30

«Барселона» намерена в ближайшее время завершить подписание полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу.

Как уже сообщалось, 31-летний футболист близок к возвращению в «Барселону», в которой играл на старте карьеры. По информации Cat Radio, несмотря на многочисленные слухи о почти свершившемся трансфере, первые серьёзные переговоры между клубами состоялись только в пятницу. Ожидается, что «сине-гранатовые» заплатят за Ромеу порядка 6 млн евро, также в сделку могут быть включены различные бонусы. Кроме того, «Жирона», вероятно, получит Нико Гонсалеса или Пабло Торре – речь идёт об аренде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Жирона Ориоль Ромеу Нико Гонсалес Пабло Торре трансферы футбола - лето 2023
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РЕАЛ СОСЬЕДАД ЖИРОНА
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