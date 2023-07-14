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Буну может перейти в «ПСЖ» слухи

14 Июля 2023 • 19:34 Комментировать

Голкипер «Севильи» Яссин Буну может перейти в «ПСЖ». 

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, французский гигант активно ведет переговоры с Яссином Боуну с целью подписания его в качестве второго вратаря команды. Клуб считает, что усиление в этой позиции необходимо для обеспечения надежной замены на случай травмы или отсутствия Джанлуиджи Доннаруммы. По данным источника, сумма сделки может составить около 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Яссин Буну провел в составе «Севильи» 36 матчей во всех турнирах. За этот период он пропустил в свои ворота 60 голов, в 7 матчах при этом оставив их в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья ПСЖ Яссин Буну трансферы футбола - лето 2023
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