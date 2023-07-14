Голкипер «Севильи» Яссин Буну может перейти в «ПСЖ».

По информации журналиста RMC Sport Фабриса Хокинса, французский гигант активно ведет переговоры с Яссином Боуну с целью подписания его в качестве второго вратаря команды. Клуб считает, что усиление в этой позиции необходимо для обеспечения надежной замены на случай травмы или отсутствия Джанлуиджи Доннаруммы. По данным источника, сумма сделки может составить около 15 миллионов евро.

В минувшем сезоне Яссин Буну провел в составе «Севильи» 36 матчей во всех турнирах. За этот период он пропустил в свои ворота 60 голов, в 7 матчах при этом оставив их в неприкосновенности.