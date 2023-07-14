Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» оспорит штраф УЕФА

14 Июля 2023 • 19:25 Комментировать

«Барселона» подаст апелляцию в Апелляционный комитет УЕФА и, при необходимости, готова обратиться в Спортивный арбитражный суд после наложенного штрафа в размере 500 тысяч евро.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, решение о подаче апелляции было принято после того, как УЕФА признал неправильным отчёт за 2022 финансовый год по прибыли от продаж нематериальных активов. Каталонский клуб намерен оспорить штраф и добиться благоприятного исхода через процесс апелляции.

Представители «Барселоны» уверены в правомерности своих действий и считают, что имели одобрение Ла Лиги на проведение данных операций. В связи с этим, клуб рассчитывает на рассмотрение апелляции и защиту своих интересов в Апелляционном комитете УЕФА.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона УЕФА Ла Лига
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
19:34 · Испания. Ла Лига
Буну может перейти в «ПСЖ» слухи
19:25 · Испания. Ла Лига
«Барселона» оспорит штраф УЕФА
15:47 · Испания. Ла Лига
Кунде сказал Хави, что готов играть за «Барселону» на любой позиции 1
15:32 · Англия. Премьер-лига
​УЕФА наказал «Барселону» и «Манчестер Юнайтед»
15:08 · Англия. Премьер-лига
Моуринью хочет видеть в «Роме» Морату, но руководство больше предпочитает игрока из АПЛ
14:39 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» практически исключила вариант с Канселу
14:27 · Испания. Ла Лига
«Реал» готов отпустить Вальехо в аренду
11:58 · Испания. Ла Лига
Кесси может не отправиться с «Барселоной» в тур по США
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Милан» включился в гонку за Данджумой
09:32 · Испания. Ла Лига
Бекхэм дал совет Беллингему, чтобы преуспеть в «Реале»
08:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» может купить полузащитника за 40 миллионов евро
08:09 · Испания. Ла Лига
Украинский футболист: «Месси был молчаливым, но на тренировках вёл себя как зверь»
02:32 · Испания. Ла Лига
В «Реале» опасаются, что Анчелотти будет трудно мотивировать игроков слухи
01:56 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл замену Фелишу слухи
01:46 · Испания. Ла Лига
«Порту» претендует на полузащитника «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем