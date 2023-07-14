«Барселона» оспорит штраф УЕФА

«Барселона» подаст апелляцию в Апелляционный комитет УЕФА и, при необходимости, готова обратиться в Спортивный арбитражный суд после наложенного штрафа в размере 500 тысяч евро.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, решение о подаче апелляции было принято после того, как УЕФА признал неправильным отчёт за 2022 финансовый год по прибыли от продаж нематериальных активов. Каталонский клуб намерен оспорить штраф и добиться благоприятного исхода через процесс апелляции.

Представители «Барселоны» уверены в правомерности своих действий и считают, что имели одобрение Ла Лиги на проведение данных операций. В связи с этим, клуб рассчитывает на рассмотрение апелляции и защиту своих интересов в Апелляционном комитете УЕФА.