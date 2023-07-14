Кунде сказал Хави, что готов играть за «Барселону» на любой позиции

Защитник каталонской «Барселоны» Жюль Кунде пообещал главному тренеру Хави Эрнандесу, что готов играть в следующем сезоне на любой позиции. Об этом сообщает инсайдер Ферран Мартинес у себя в социальных сетях.

По информации источника, Хави в следующем сезоне планирует поставить систему 3-4-3, в которой Кунде будет отведена позиция правого центрального защитника.

Напомним, в конце первого сезона Кунде в «Барселоне» появились слухи о том, что футболист хочет покинуть «Камп Ноу». Причиной этому якобы послужило то, что Хави часто ставит Жюля на позицию правого защитника, тогда как сам француз предпочитает выступать в центре обороны.