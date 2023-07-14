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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» готов отпустить Вальехо в аренду

14 Июля 2023 • 14:27 Комментировать

Мадридский «Реал» готов отпустить своего защитника Хесуса Вальехо в аренду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанский футболист до конца следующего сезона будет защищать цвета «Гранады».

Источник сообщает, что стороны в данный момент согласовывают последние детали сделки. Вальехо готов отправиться в другой клуб, чтобы получить стабильную игровую практику. Напомним, Хесус уже выступал за «Гранаду» на правах аренды с 2019 по 2021 год.

Последние два сезона Вальехо провёл в мадридском «Реале», где всего 6 раз появлялся на поле в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Гранада Хесус Вальехо трансферы футбола - лето 2023
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