«Реал» готов отпустить Вальехо в аренду

Мадридский «Реал» готов отпустить своего защитника Хесуса Вальехо в аренду. По информации от журналиста Фабрицио Романо, испанский футболист до конца следующего сезона будет защищать цвета «Гранады».

Источник сообщает, что стороны в данный момент согласовывают последние детали сделки. Вальехо готов отправиться в другой клуб, чтобы получить стабильную игровую практику. Напомним, Хесус уже выступал за «Гранаду» на правах аренды с 2019 по 2021 год.

Последние два сезона Вальехо провёл в мадридском «Реале», где всего 6 раз появлялся на поле в чемпионате Испании.