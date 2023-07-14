Кесси может не отправиться с «Барселоной» в тур по США

Полузащитник каталонской «Барселоны» Франк Кесси может покинуть свой клуб уже в ближайшее время. По информации от журналиста Габриэля Санса, футболист рискует не поехать с «сине-гранатовыми» в тур по США, который стартует совсем скоро.

Напомним, руководство «Барселоны» ранее дало понять Кесси, что продаст его, если поступит хорошее предложение. Каталонская команда намерена выручить за ивуарийского полузащитника около 35 миллионов евро.

Ранее Кесси был интересен туринскому «Ювентусу» и ряду клубов из Саудовской Аравии. Франк год назад присоединился к «Барселоне» на правах свободного агента из «Милана».