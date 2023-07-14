Бекхэм дал совет Беллингему, чтобы преуспеть в «Реале»

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм дал совет новичку «королевского клуба» Джуду Беллингему. 20-летний хавбек перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Боруссии» Дортмунд, которая получила за игрока свыше 100 миллионов евро.

«Поздравляю Джуда, он отличный человек. В таком молодом возрасте у него уже есть голова на плечах. В «Реал» Мадриде всё будет иначе. Какой совет я могу дать Беллингему? Во-первых, выучи язык, наслаждайся этим. Поближе познакомься с товарищами по команде, веселись, это «Реал», – цитирует Бекхэма Sports Illustrated.

Напомним, Беллингем уже начал предсезонную подготовку в составе «Реала».