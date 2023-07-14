Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бекхэм дал совет Беллингему, чтобы преуспеть в «Реале»

14 Июля 2023 • 09:32 Комментировать

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Дэвид Бекхэм дал совет новичку «королевского клуба» Джуду Беллингему. 20-летний хавбек перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из «Боруссии» Дортмунд, которая получила за игрока свыше 100 миллионов евро.

«Поздравляю Джуда, он отличный человек. В таком молодом возрасте у него уже есть голова на плечах. В «Реал» Мадриде всё будет иначе. Какой совет я могу дать Беллингему? Во-первых, выучи язык, наслаждайся этим. Поближе познакомься с товарищами по команде, веселись, это «Реал», – цитирует Бекхэма Sports Illustrated.

Напомним, Беллингем уже начал предсезонную подготовку в составе «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Дэвид Бекхэм Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июля
09:32 · Испания. Ла Лига
Бекхэм дал совет Беллингему, чтобы преуспеть в «Реале»
08:37 · Испания. Ла Лига
«Реал» может купить полузащитника за 40 миллионов евро
08:09 · Испания. Ла Лига
Украинский футболист: «Месси был молчаливым, но на тренировках вёл себя как зверь»
02:32 · Испания. Ла Лига
В «Реале» опасаются, что Анчелотти будет трудно мотивировать игроков слухи
01:56 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» нашёл замену Фелишу слухи
01:46 · Испания. Ла Лига
«Порту» претендует на полузащитника «Барселоны»
01:02 · Англия. Премьер-лига
Фелиш отказал английскому клубу слухи
00:43 · Италия. Серия А
Гранд Серии А связался с «Барселоной» по вопросу трансфера Кесси
13 Июля
23:24 · Испания. Ла Лига
Ромеу должен стать игроком «Барселоны» в пятницу
22:55 · Испания. Ла Лига
Гюлер: «Хочу войти в историю «Реала»
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вновь попробует арендовать Канселу слухи
21:29 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по Френки де Йонгу
20:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может забрать Брозовича у «Аль-Насра» слухи
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Тоттенхэм» не могут договориться о сумме за Ленгле слухи
19:38 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» склоняется к подписанию Хёйбьерга слухи
Все новости
Рекомендуем