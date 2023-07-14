«Реал» может купить полузащитника за 40 миллионов евро

Мадридский «Реал» вернулся к кандидатуре полузащитника «Сельты» Габриэля Вейги, об этом рапортует издание Sport.es.

Трансфер 21-летнего футболиста доступен за 40 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в его контракте с клубом из Виго. Срок трудового соглашения Вейги с «Сельтой» рассчитан до середины 2026 года. В свою очередь эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 30 миллионов.

В прошлом сезоне Габриэль принял участие в 40 поединках во всех турнирах. Полузащитник записал на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи.