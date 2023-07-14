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Украинский футболист: «Месси был молчаливым, но на тренировках вёл себя как зверь»

14 Июля 2023 • 08:09 Комментировать

Бывший защитник сборной Украины Дмитрий Чигринский, поигравший непродолжительное время за каталонскую «Барселону», высказался об аргентинском нападающем Лионеле Месси.

«Месси был довольно закрытым человеком, неким интровертом. Он был молчаливым, но на тренировках вёл себя как зверь - в его глазах читалась жажда побед», - передает слова защитника «Украинский футбол».

Месси защищал цвета «Барселоны» с 2005 по 2021 год. Затем аргентинец на правах свободного агента перешел в «ПСЖ», где провел два сезона. В прошлом месяце 36-летний нападающий покинул парижский гранд и перебрался в МЛС, подписав контракт с «Интер Майами».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Дмитрий Чигринский
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