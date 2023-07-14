Карло Анчелотти готовится провести последний сезон во главе мадридского «Реала» перед уходом в сборную Бразилии.

Итальянский специалист займёт новый пост летом следующего года, когда завершится его действующий контракт с «Реалом». Как отмечает журналист Антон Меана, в клубе несколько обеспокоены ситуацией: есть мнение, что Анчелотти будет трудно мотивировать игроков в кризисных ситуациях, поскольку все уже знают, что в новой кампании команду возглавит другой наставник.

Кроме того, по данным источника, Карло Анчелотти без раздумий продлил бы контракт с «Реалом», если бы получил предложение, но Федерация футбола Бразилии оказалась расторопнее.