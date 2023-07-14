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В «Реале» опасаются, что Анчелотти будет трудно мотивировать игроков слухи

14 Июля 2023 • 02:32 Комментировать
Атлетик Б
...
Реал Мадрид
12.08 22:30

Карло Анчелотти готовится провести последний сезон во главе мадридского «Реала» перед уходом в сборную Бразилии.

Итальянский специалист займёт новый пост летом следующего года, когда завершится его действующий контракт с «Реалом». Как отмечает журналист Антон Меана, в клубе несколько обеспокоены ситуацией: есть мнение, что Анчелотти будет трудно мотивировать игроков в кризисных ситуациях, поскольку все уже знают, что в новой кампании команду возглавит другой наставник.

Кроме того, по данным источника, Карло Анчелотти без раздумий продлил бы контракт с «Реалом», если бы получил предложение, но Федерация футбола Бразилии оказалась расторопнее.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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АТЛЕТИК Б РЕАЛ МАДРИД
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