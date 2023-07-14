«Порту» претендует на полузащитника «Барселоны»

Футболист «Барселоны» Нико Гонсалес может продолжить карьеру в Португалии.

Интерес со стороны «Порту» подтвердил отец игрока, чьи слова приводит журналист Хосеп Капдевила. Кроме того, в списке претендентов на Нико фигурируют представители чемпионатов Англии и Испании. Окружение 21-летнего хавбека намерено принять решение в ближайшие дни.

В прошедшем сезоне Нико Гонсалес выступал на правах аренды за «Валенсию», отметившись одним голом и одним ассистом в 26 матчах. Контракт испанца с «Барселоной» рассчитан до 2026 года, а его трансферная стоимость, согласно Transfermarkt, составляет 10 млн евро.