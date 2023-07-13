Ромеу должен стать игроком «Барселоны» в пятницу

«Барселона» в ближайшее время объявит о подписании полузащитника Ориоля Ромеу.

Как уже сообщалось, «сине-гранатовые» договорились о покупке 31-летнего футболиста у «Жироны». Стоимость трансфера составит 4 млн евро фиксированных выплат плюс 4 млн евро бонусных надбавок. По данным Sport, переход совсем скоро будет осуществлён – официальное объявление запланировано на пятницу.

Ориоль Ромеу – воспитанник «Барселоны», покинувший клуб в 2011 году. В команде Хави Эрнандеса хавбек, как ожидается, станет одной из опций замены Серхио Бускетсу, с которым клуб расстался по окончании прошедшего сезона.