Гюлер: «Хочу войти в историю «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер рассказал, чего хочет достичь.

Гранд Ла Лиги приобрёл 18-летнего игрока у «Фенербахче», заплатив за трансфер порядка 20 млн евро.

«Реал» обладает сильнейшим составом в мире. Я бы хотел войти в историю клуба и даже стать легендой. Родриго, Винисиус, Вальверде и Камавинга прибыли сюда в том же возрасте, и им удалось преуспеть. Своими кумирами я бы назвал Зидана, Гути и Озила», – рассказал в интервью официальному каналу «Реала» Арда Гюлер.

Напомним, что юный игрок сборной Турции подписал с мадридцами контракт, рассчитанный до середины 2029 года.