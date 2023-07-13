Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» приняли решение по Френки де Йонгу

13 Июля 2023 • 21:29 Комментировать
Хетафе
...
Барселона
13.08 22:30

«Барселона» не продаст полузащитника Френки де Йонга в текущее трансферное окно.

Как и в прошлом году, слухи связывают нидерландского футболиста с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед», который готов потратить на усиление состава значительную сумму. По информации журналиста Габриэля Санса, «Барселона» совершенно не заинтересована в расставании с 26-летним хавбеком. Ожидается, что предложения по нему будут отклонены, даже если желающие будут готовы заплатить очень солидную сумму.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Френки де Йонга составляет 75 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Френки де Йонг трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХЕТАФЕ БАРСЕЛОНА
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июля
21:44 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» вновь попробует арендовать Канселу слухи
21:29 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» приняли решение по Френки де Йонгу
20:05 · Испания. Ла Лига
«Барселона» может забрать Брозовича у «Аль-Насра» слухи
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» и «Тоттенхэм» не могут договориться о сумме за Ленгле слухи
19:38 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» склоняется к подписанию Хёйбьерга слухи
19:13 · Испания. Ла Лига
Раскрыта сумма трансфера Лоди из «Атлетико» в «Марсель» слухи
17:40 · Испания. Ла Лига
Лоди переходит в топ-клуб Лиги 1
17:36 · Испания. Ла Лига
Дель Боске: «Реал» обязан подписать Мбаппе 1
16:52 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Алькантара близок к возвращению в «Барселону»
16:16 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» договорилась о продлении контракта с вундеркиндом
15:38 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» вновь заинтересован в аренде Данджумы
15:01 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес: «Меня очень ценили в Бильбао, но я не мог отказать «Барселоне»
14:50 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес: «Моя травма? Уже чувствую себя гораздо лучше»
13:55 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес: «Надеюсь отблагодарить «Барселону» своей игрой на поле»
13:53 · Италия. Серия А
Моуринью выбрал нападающего для «Ромы»
Все новости
Рекомендуем