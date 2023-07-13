В «Барселоне» приняли решение по Френки де Йонгу

«Барселона» не продаст полузащитника Френки де Йонга в текущее трансферное окно.
Как и в прошлом году, слухи связывают нидерландского футболиста с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед», который готов потратить на усиление состава значительную сумму. По информации журналиста Габриэля Санса, «Барселона» совершенно не заинтересована в расставании с 26-летним хавбеком. Ожидается, что предложения по нему будут отклонены, даже если желающие будут готовы заплатить очень солидную сумму.
Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Френки де Йонга составляет 75 млн евро.
Бан пользователя