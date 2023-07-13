В «Барселоне» приняли решение по Френки де Йонгу

«Барселона» не продаст полузащитника Френки де Йонга в текущее трансферное окно.

Как и в прошлом году, слухи связывают нидерландского футболиста с возможным переходом в «Манчестер Юнайтед», который готов потратить на усиление состава значительную сумму. По информации журналиста Габриэля Санса, «Барселона» совершенно не заинтересована в расставании с 26-летним хавбеком. Ожидается, что предложения по нему будут отклонены, даже если желающие будут готовы заплатить очень солидную сумму.

Согласно оценке портала Transfermarkt, стоимость Френки де Йонга составляет 75 млн евро.