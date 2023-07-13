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«Барселона» может забрать Брозовича у «Аль-Насра» слухи

13 Июля 2023 • 20:05 Комментировать

Новичок «Аль-Насра» Марсело Брозович может перебраться в «Барселону», не сыграв ни одного матча в Саудовской Аравии.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент «Аль-Наср» не может зарегистрировать контракт Брозовича из-за наложенного бана со стороны ФИФА. Ранее международная федерация запретила «Аль-Насру» регистрировать футболистов из-за денежного долга перед «Лестером».

По сведениям источника, «Барселона» внимательно следит за ситуацией, и если саудовский клуб не сможет добиться зеленого света от ФИФА, то «сине-гранатовые» попытаются забрать 30-летнего футболиста, за которым охотились ранее.

Контракт Брозовича с «Аль-Насром» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Аль-Наср Марсело Брозович трансферы футбола - лето 2023
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