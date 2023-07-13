Новичок «Аль-Насра» Марсело Брозович может перебраться в «Барселону», не сыграв ни одного матча в Саудовской Аравии.

Как сообщает Mundo Deportivo, на данный момент «Аль-Наср» не может зарегистрировать контракт Брозовича из-за наложенного бана со стороны ФИФА. Ранее международная федерация запретила «Аль-Насру» регистрировать футболистов из-за денежного долга перед «Лестером».

По сведениям источника, «Барселона» внимательно следит за ситуацией, и если саудовский клуб не сможет добиться зеленого света от ФИФА, то «сине-гранатовые» попытаются забрать 30-летнего футболиста, за которым охотились ранее.

Контракт Брозовича с «Аль-Насром» рассчитан до 2026 года.