Крайний защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди одной ногой уже в «Марселе».

L'Equipe утверждает, что сделка по трансферу 25-летнего футболиста находится на финишной прямой. По сообщениям источника, переход Лоди обойдется «Марселю» в 13 миллионов евро. Сам игрок уже согласовал условия личного договора с клубом, но пока не прошел медицинское обследование.

Прошлый сезон бразилец провел в аренде в «Ноттингем Форест». В составе английского клуба Лоди появился на поле в 32 матчах во всех турнирах,

Ранее сообщалось, что игрок не останется в «Атлетико» из-за конфликта с главным тренером Диего Симеоне.