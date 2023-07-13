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Раскрыта сумма трансфера Лоди из «Атлетико» в «Марсель» слухи

13 Июля 2023 • 19:13 Комментировать

Крайний защитник мадридского «Атлетико» Ренан Лоди одной ногой уже в «Марселе».

L'Equipe утверждает, что сделка по трансферу 25-летнего футболиста находится на финишной прямой. По сообщениям источника, переход Лоди обойдется «Марселю» в 13 миллионов евро. Сам игрок уже согласовал условия личного договора с клубом, но пока не прошел медицинское обследование.

Прошлый сезон бразилец провел в аренде в «Ноттингем Форест». В составе английского клуба Лоди появился на поле в 32 матчах во всех турнирах,

Ранее сообщалось, что игрок не останется в «Атлетико» из-за конфликта с главным тренером Диего Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Марсель Ренан Лоди трансферы футбола - лето 2023
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