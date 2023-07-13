Лоди переходит в топ-клуб Лиги 1

Защитник «Атлетико» Ренан Лоди продолжит карьеру во Франции. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, о трансфере 25-летнего бразильца договорился «Марсель».

По данным источника, «Атлетико» и «Марсель» уже подписывают документы. С самим Лоди провансальский клуб уже договорился. Правда, бразильскому защитнику ещё предстоит пройти медицинское обследование.

Отметим, что в сезоне 2022/2023 Ренан Лоди выступал за «Ноттингем Форест» на правах аренды. Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 20 миллионов евро.