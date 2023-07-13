Дель Боске: «Реал» обязан подписать Мбаппе

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Висенте дель Боске поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

«Реал» обязан приглашать лучших футболистов. Мбаппе входит в их число», — цитирует дель Боске Diario AS.

Ранее стало известно, что «Реал» принял решение не вмешиваться в ситуацию между Мбаппе и «ПСЖ». Таким образом, трансфер может затянуться до августа.

Отмечалось, что парижане поставили условие французской звезде — он должен подписать новый контракт или покинуть команду в нынешнее трансферное окно. Сам Мбаппе предпочитает полностью отработать договор с «ПСЖ» и покинуть клуб свободным агентом в следующем году.