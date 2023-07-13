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Дель Боске: «Реал» обязан подписать Мбаппе

13 Июля 2023 • 17:36 Комментировать (1)

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Висенте дель Боске поделился мнением о возможном переходе форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе в стан «сливочных».

«Реал» обязан приглашать лучших футболистов. Мбаппе входит в их число», — цитирует дель Боске Diario AS.

Ранее стало известно, что «Реал» принял решение не вмешиваться в ситуацию между Мбаппе и «ПСЖ». Таким образом, трансфер может затянуться до августа.

Отмечалось, что парижане поставили условие французской звезде — он должен подписать новый контракт или покинуть команду в нынешнее трансферное окно. Сам Мбаппе предпочитает полностью отработать договор с «ПСЖ» и покинуть клуб свободным агентом в следующем году.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Висенте Дель Боске Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Ceroki
13 Июля 2023 в 18:01
Очень сильно сомневаюсь, что Висенте мог такое сказать ибо именно из за попсовой политики хорька в свое время был выпровожен из Реала , был против подписания Бекхема , Роналду ,Оуэна , а уж этого распиариного и ничего не стоящего павиана который наводит лишь раздор как когда-то припудреный он точно был бы против .Висенте всегда хотел развивать игроков академии . Очередной фейк . Уверен что и среди игроков особо большого восторга от этого трансфера нет , Бенз сто пудов из за этого свинтил за баблом ,ему хватило подтирать за припудренным всю карьеру . Теперь если это чудовище придет весь реал будет пахать на него и для его золотых мячиков ,благо схема отработана давно .
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