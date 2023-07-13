​«Барселона» договорилась о продлении контракта с вундеркиндом

Ламин Ямал продлит контракт с «Барселоной». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб договорился с талантливым футболистом о подписании нового трудового соглашения.

По данным источника, контракт Ямала будет рассчитан до конца июня 2026 года.

В четверг, 13 июля, Ламин Ямал отпраздновал свой 16-й день рождения. Футболист уже успел дебютировать за первую команду «Барселоны» в весеннем матче испанской Ла Лиги против «Бетиса». Тогда Ямал провёл на футбольном поле семь минут.